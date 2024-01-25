В Москве отреставрируют историческое здание биржи

«Историческое здание Биржи на Ильинке будет отреставрировано. Здание архитектора А. С. Каминского построено в 1870-х. После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна. Сейчас в здании с металлической кровлей необычной формы размещается Торгово-промышленная палата России», — рассказал Собянин.