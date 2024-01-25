В Москве отреставрируют историческое здание биржи

«Историческое здание Биржи на Ильинке будет отреставрировано. Здание архитектора А. С. Каминского построено в 1870-х. После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна. Сейчас в здании с металлической кровлей необычной формы размещается Торгово-промышленная палата России», — рассказал Собянин.
Он отметил, что специалисты выявили на фасаде локальные осыпания и отслоение краски и штукатурки, трещины, а также коррозию на металлических элементах и повреждения гранитного цоколя. В рамках работ приведут в порядок фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы.
«Начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия, только в 2023-м завершили работы на 220», — добавил мэр.