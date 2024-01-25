Татарстан занял первое место в ПФО по рождаемости

«В прошлом году их было составлено 36 766, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. При этом темпы снижения заметно замедлились по сравнению с предыдущим годом», — рассказала докладчик.
Нигматуллина подчеркнула, что Татарстан, как и прежде, демонстрирует высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов Приволжского федерального округа.
«Количество многодетных семей в республике увеличивается с 2008 года», — отметила она.
По словам начальника управления, в прошлом году 7 687 детей были зарегистрированы с помощью суперсервиса «Рождение ребенка». «Это каждый пятый ребенок», — констатировала она.
За прошлый год в Татарстане зарегистрировано более 127,8 тыс. актов гражданского состояния, совершено свыше 375,7 тыс. других юридически значимых действий.