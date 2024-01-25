Татарстан занял первое место в ПФО по рождаемости

Татарстан по абсолютному количеству и в расчете на тысячу человек населения занимает первое место в Приволжском федеральном округе по зарегистрированным актам о рождении. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на заседании коллегии.