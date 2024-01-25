Губернатор предложил назвать институт культуры именем Андрея Панина

Сергей Цивилев предложил назвать КемГИК именем заслуженного артиста России, Почётного гражданина Кемеровской области Андрея Панина. В этом году вузу исполнится 55 лет.
«Мы сейчас стараемся все объекты называть именами тех людей, которые жили на территории Кузбасса, делали всё для него. Андрей Панин жил в нашем регионе, учился в этом институте, здесь создали его музей, поэтому будет правильным присвоить вузу имя этого артиста», — отметил Сергей Цивилев.
Сегодня КемГИК является одним из крупнейших вузов от Урала до Дальнего Востока. Свыше 2 тысяч студентов обучаются здесь по 23 направлениям и 40 профилям подготовки бакалавриата, по 16 направлениям магистратуры. В институте культуры также ежегодно открываются новые направления и профили подготовки.
Например, там разработали первую в области лабораторию по адаптации регионального художественного наследия для людей с нарушением зрения. Там воссоздали тактильную копию-миниатюру Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове и другие объекты.
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