Губернатор предложил назвать институт культуры именем Андрея Панина

«Мы сейчас стараемся все объекты называть именами тех людей, которые жили на территории Кузбасса, делали всё для него. Андрей Панин жил в нашем регионе, учился в этом институте, здесь создали его музей, поэтому будет правильным присвоить вузу имя этого артиста», — отметил Сергей Цивилев.