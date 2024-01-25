В Омске хотят создать единую службу для борьбы с безбилетниками

На сегодняшнем заседании транспортного комитета в Горсовете депутаты обсудили работу контролёров. Вопрос более чем актуален, ведь мэрия активно оснащает транспорт валидаторами, которые не могут сами следить за пассажирами.
Глава дептранса Вадим Кормилец рассказал, что в 8-м пассажирском предприятии и МП «Электрический транспорт» работает 17 и 8 контролёров соответственно. За минувший год они нашли в автобусах 13,5 тысячи безбилетных пассажиров и продали им билетов на 300 тысяч рублей. Со штрафами сложнее, поскольку за первое нарушение омичам просто выносят предупреждение.
«То есть всего контролёров — 25 человек. Если мы умножим это число на зарплату в 40 тысяч, то получится, что за год потратили 12 миллионов. А дообилетили на 300 тысяч. я для себя делаю вывод, что дообилечивание нецелесообразно», — заявил глава комитета Юрий Арчибасов.
Прямую арифметику здесь применять не очень правильно — парировал Вадим Кормилец. По его словам, контролёры приносят не только прямую, но и косвенную пользу. Сам факт их существование дисциплинирует омичей, благодаря чему количество проданных билетов выросло на 20%.
Арчибасов предложил повысить эффективность системы — и вместо отдельных контролёров, трудоустроенных в разных предприятиях, создать общую службу контроля. Обсудить эту идею решили на заседании рабочей группы, которую создадут депутаты и сотрудники мэрии.