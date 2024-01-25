В Омске хотят создать единую службу для борьбы с безбилетниками

«То есть всего контролёров — 25 человек. Если мы умножим это число на зарплату в 40 тысяч, то получится, что за год потратили 12 миллионов. А дообилетили на 300 тысяч. я для себя делаю вывод, что дообилечивание нецелесообразно», — заявил глава комитета Юрий Арчибасов.