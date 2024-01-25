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В Волгоградской области формируют программу по модернизации детских садов

Губернатор Андрей Бочаров находится с рабочей поездкой в Урюпинске. В центре внимания главы региона — создание новой инфраструктуры для жителей.

Первым делом Андрей Бочаров осмотрел новый детский сад № 2 «Сказка». Он уже введен в строй в рамках инициированного Президентом РФ нацпроекта «Демография».

Новое дошкольное образовательное учреждение не зря получило название «Сказка». Здесь и правда отлично проводят время малыши: созданы условия и для воспитания, и для развития, и для оздоровления ребят. Помимо игровых комнат, музыкального и физкультурного зала, мальчишки и девчонки могут посетить соляную пещеру, а также угоститься кислородным коктейлем для улучшения здоровья — это тоже к услугам ребят прямо в «Сказке». Недалеко от детсада построена школа, есть свой парк и комплекс для занятий спортом — этот микрорайон Урюпинска активно развивается.

Андрей Бочаров осмотрел современное оборудование, которым оснащено детское учреждение, отметил, что к таким стандартам нужно приводить и другие детсады региона, даже те, которым уже много лет.

Сегодня в Волгоградской области работает 445 муниципальных детских садиков. Родители без проблем могут записать своего малыша в возрасте от 0 до 7 лет в дошкольное учреждение. Кроме того, формируется 10-летняя программа модернизации и реконструкции детских садов — это новый этап планомерной работы по созданию современной системы дошкольного образования. За 10 лет в регионе создано более 22 тыс. дополнительных мест для малышей благодаря строительству и реконструкции 76 зданий детских садов в 25 муниципалитетах. Таким образом, более 20% от общего числа существующих сегодня мест для дошкольников создано за последние 10 лет.

«В Год семьи мы сформируем отдельную программу, в которой обязательно будем учитывать опыт передовых детских садов, включая садик в Урюпинске», — подчеркнул глава региона.

образование