В Волгоградской области формируют программу по модернизации детских садов

Сегодня в Волгоградской области работает 445 муниципальных детских садиков. Родители без проблем могут записать своего малыша в возрасте от 0 до 7 лет в дошкольное учреждение. Кроме того, формируется 10-летняя программа модернизации и реконструкции детских садов — это новый этап планомерной работы по созданию современной системы дошкольного образования. За 10 лет в регионе создано более 22 тыс. дополнительных мест для малышей благодаря строительству и реконструкции 76 зданий детских садов в 25 муниципалитетах. Таким образом, более 20% от общего числа существующих сегодня мест для дошкольников создано за последние 10 лет.