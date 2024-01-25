Создан простой тест на выявление болезни Альцгеймера

Анализ крови может с высокой точностью выявить болезнь Альцгеймера до проявления явных симптомов, заявили учёные из Гетеборгского университета в Швеции. Тест нацелен на выявление ключевого биомаркера данного заболевания.
Речь идёт о фосфорилированном тау-белке, или p-tau 217. Его уровень повышается одновременно с накоплением других токсичных белков в головном мозге пациента. В настоящее время их выявляют путём сканирования мозга или спинномозговой пункции. Оба исследования являются дорогостоящими и могут быть недоступны для конкретного человека.
Новое исследование охватило 786 человек со средним возрастом в 66 лет. Данные о состоянии их здоровья собирали в период с февраля по июнь 2023 года. У некоторых участников за это время проявились признаки снижения когнитивных функций, у других — нет.
Исследование показало, что анализ крови позволяет определить повышенный уровень бета-амилоида с точностью 96% и тау-белка — до 97%. Только у 20% участников тест дал неясные результаты, требующие дальнейшего обследования.
Сейчас тест доступен только для научных исследований, но в скором будущем, по словам экспертов, может быть запущен в массовое применение, пишет МИР24.
— Надёжный и точный биомаркер на основе крови позволил бы более полно оценить когнитивные нарушения в условиях, когда расширенное тестирование ограничено, — отметили учёные.
Изменения в головном мозге могут начаться за 20 лет до того, как человек столкнётся с ухудшением памяти и умственных способностей. Анализ крови позволит выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии и заблаговременно начать терапию, которая отсрочит симптомы деменции, сообщает JAMA Neurology.