На Омскую область обрушится уйма зимних невзгод

Согласно прогнозу Обь-Иртышского гидрометеоцентра, ночью в пятницу, 26 января 2024 года, ожидается −11…-16 °С, при прояснении −19…-24 °С, днем потеплеет до −2…-7 °С, местами до −12 °С. Однако если ночью ветер будет умеренным — 3−8 м/с, то ночью усилится до 5−10 м/с, в отдельных районах ожидаются порывы до 14 м/с. Вместе с тем, ночью омичей ждет целая уйма зимних невзгод в виде снега и изморози, а днем — снегопада, мокрого снега, снежных заносов на дороге, гололедицы.
В субботу, 27 января 2024 года, температура ночью опустится −15…-20 °С, местами вырастет до −10 °С, днем −9…-14 °С. Синоптики предвещают о небольшом снеге и гололедице на дорогах.
В воскресенье, 28 января 2024 года, местами пройдет слабый снег, ночью в отдельных районах должны возникнуть туман и изморозь. Кроме того, ощутимо похолодает до −22…-27 °С ночью, днем до −12…-17 °С.
На дорогах местами также ожидается гололедица.
*Прогноз актуален на момент публикации материала.