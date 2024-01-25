На Омскую область обрушится уйма зимних невзгод

Согласно прогнозу Обь-Иртышского гидрометеоцентра, ночью в пятницу, 26 января 2024 года, ожидается −11…-16 °С, при прояснении −19…-24 °С, днем потеплеет до −2…-7 °С, местами до −12 °С. Однако если ночью ветер будет умеренным — 3−8 м/с, то ночью усилится до 5−10 м/с, в отдельных районах ожидаются порывы до 14 м/с. Вместе с тем, ночью омичей ждет целая уйма зимних невзгод в виде снега и изморози, а днем — снегопада, мокрого снега, снежных заносов на дороге, гололедицы.