Даже не спроектировали. Дождутся ли жители Кудрово метро

Напомним, что Кудрово — это ближайший пригород Петербурга. Из центра населённого пункта до станции метро «Ул. Дыбенко» по прямой всего около двух километров. И если до 2018 года Кудрово официально считалось деревней, то после начала массового жилищного строительства поселение получило статус города. Сейчас в Кудрово проживают почти 70 тысяч человек, и численность населения постоянно растёт. При этом от Петербурга город отделяет железнодорожная линия, что с учётом узких дорог приводит к постоянным пробкам. Проект строительства метро в Кудрово существует уже несколько лет, а с прошлого года он приобрёл и реальные очертания. Как ни странно, но в этом помогли санкции и уход из России шведской «Икеи», после чего правительство Ленобласти смогло выкупить подходящие земельные участки. Дело в том, что проблему транспортной доступности планируется решать комплексно, и поэтому территория требовалась сразу и под развязку у Мурманского шоссе, и под строительство транспортно-пересадочного узла. Его частью и должны стать электродепо «Правобережное» и станция метро «Кудрово». Схему строительства этих объектов правительство Ленобласти утвердило в марте прошлого года. А ввести в эксплуатацию объекты планировалось не позже, чем в 2029 году.