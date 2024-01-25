Даже не спроектировали. Дождутся ли жители Кудрово метро

Как сообщили в «Метрострое Северной столицы», на предприятии до конца 2024 года не планируют даже спроектировать станцию метро «Кудрово». У самих жителей города это вызвало понятную негативную реакцию, а губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что хотя проблемы известны, но ввести в эксплуатацию станцию до конца 2027 года вполне реально.
Долгосрочный план.
Напомним, что Кудрово — это ближайший пригород Петербурга. Из центра населённого пункта до станции метро «Ул. Дыбенко» по прямой всего около двух километров. И если до 2018 года Кудрово официально считалось деревней, то после начала массового жилищного строительства поселение получило статус города. Сейчас в Кудрово проживают почти 70 тысяч человек, и численность населения постоянно растёт. При этом от Петербурга город отделяет железнодорожная линия, что с учётом узких дорог приводит к постоянным пробкам. Проект строительства метро в Кудрово существует уже несколько лет, а с прошлого года он приобрёл и реальные очертания. Как ни странно, но в этом помогли санкции и уход из России шведской «Икеи», после чего правительство Ленобласти смогло выкупить подходящие земельные участки. Дело в том, что проблему транспортной доступности планируется решать комплексно, и поэтому территория требовалась сразу и под развязку у Мурманского шоссе, и под строительство транспортно-пересадочного узла. Его частью и должны стать электродепо «Правобережное» и станция метро «Кудрово». Схему строительства этих объектов правительство Ленобласти утвердило в марте прошлого года. А ввести в эксплуатацию объекты планировалось не позже, чем в 2029 году.
Работы не остановлены.
В 2023 году петербургские метростроители должны были в свою очередь разработать проект и начать изыскательские работы. Однако этого не случилось, и на прошлой неделе появилась информация, что станция метро «Кудрово» даже не будет спроектирована до конца 2024 года. Как сообщили в пресс-службе, эти работы в данный момент в планах компании не значатся.
Понятно, что у жителей города Кудрово такие известия вызвали самую бурную и негативную реакцию. Однако губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что отчаиваться пока рано. Регион намерен продолжить работу совместно с администрацией Петербурга и правительством РФ по сохранению ранее согласованных сроков строительства станции метро в Кудрово.
«Мы понимаем, что у наших добрых соседей, Петербурга, есть сложности со строительством станции метрополитена. Прежде всего с софинансированием проекта. Мы готовы к совместной работе по решению этой задачи. Подготовительные работы со своей стороны Ленобласть проводит. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы и правительство Санкт-Петербурга, и правительство Российской Федерации нашли возможность уложиться в сроки по строительству метро в Кудрово до конца 2027 года».
А все работы по выделению земельных участков и созданию необходимой инфраструктуры для создания транспортного узла в Кудрово, включающего станцию метрополитена, продолжают проводиться в соответствии с утверждённой ранее дорожной картой.