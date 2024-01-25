Почти 320 столичных пар поженились в первую зеркальную дату 2024 года

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 86,5 тысячи семей зарегистрировали свой брак в 2023 году. По его словам, в основном пары регистрируют свои отношения в летний период. Так, в августе и июле соединили себя узами брака 11 523 и 11 396 пар соответственно. Июнь выбрали для торжества 10 276 семей.