50-летние вагоны ездят, а новые ломаются: директор ТТУ рассказал о ситуации с трамваями в Самаре

— Происходят механические поломки различных запчастей. Отказывает программное обеспечение. Трамвай может внезапно встать прямо на линии — такое у нас было. ПО выдает ошибки, сейчас с этим разбираются программисты на предприятии-производителе «Белкоммунмаш». Потому на линии пока два вагона (разговор состоялся 23 января. — Прим. «КП-Самара»), надеемся, что нам еще хотя бы один удастся в ближайшее время отправить на маршрут. Конечно, надо откровенно признать, что это не очень хорошо: купили новые трамваи, а они не ездят, — высказался Михаил Ефремов.