50-летние вагоны ездят, а новые ломаются: директор ТТУ рассказал о ситуации с трамваями в Самаре

В течение зимы жители Самары стали чаще жаловаться на сбои в движении трамваев. Особенно критичной ситуация несколько раз становилась в январе, когда над регионом регулярно бушевали метели. Корреспондент «КП-Самара» выяснил ситуацию с выпуском трамваев у директора ТТУ Михаила Ефремова.
Снег на путях
По словам руководителя предприятия, причина коллапсов в движении трамваев — как в состоянии вагонного парка, так и в дорожных условиях.
— Вот на днях дорожники чистили снег и вывалили сугроб прямо на трамвайные пути. Водитель трамвая почему-то решил, что он сможет проехать сквозь снег. Не проехал. Пока отбуксировали вагон, пока расчистили пути — конечно, потребовалось время, а трамваи все это время стояли.
Сложные, к тому же постоянно меняющиеся погодные условия — то морозы, то обильные снегопады с метелями, то ледяной дождь — влияют на работу оборудования в трамваях.
«Трамвай отказал прямо на линии»
Парк вагонов ТТУ с каждым годом катастрофически стареет, приходится списывать вагоны, дальнейшая эксплуатация которых уже невозможна. Как рассказал Михаил Ефремов, на днях было списано еще восемь старых трамваев «Татра Т3» в возрасте от 40 до 49 лет. При этом на линии до сих пор еще эксплуатируются вагоны 1973 года выпуска, то есть им более 50 лет!
В Самару постепенно прибывают новые вагоны БКМ из Белоруссии, но медленнее, чем предполагалось соглашением.
— Поставщик не называет нам конкретных сроков поставки оставшихся вагонов. На сегодняшний день семь трамваев из 12 прибыли в Самару, шесть из них мы юридически оформили, седьмой — в процессе приемки. Но вы знаете, что один из этих вагонов уже сгорел, и его надо будет отправлять назад для восстановления, — рассказал Михаил Ефремов.
При этом эксплуатация новых белорусских вагонов оставляет желать лучшего.
— Происходят механические поломки различных запчастей. Отказывает программное обеспечение. Трамвай может внезапно встать прямо на линии — такое у нас было. ПО выдает ошибки, сейчас с этим разбираются программисты на предприятии-производителе «Белкоммунмаш». Потому на линии пока два вагона (разговор состоялся 23 января. — Прим. «КП-Самара»), надеемся, что нам еще хотя бы один удастся в ближайшее время отправить на маршрут. Конечно, надо откровенно признать, что это не очень хорошо: купили новые трамваи, а они не ездят, — высказался Михаил Ефремов.
Концессия на паузе
В конце прошлого года было объявлено, что группа компаний «Мовиста Регионы» готова поставить Самаре 45 новых трехсекционных трамваев от российского ПК «Транспортные системы» в рамках концессионного соглашения. Но пока, по словам руководителя ТТУ, проект поставлен на паузу.
— Это соглашение потребует возвращать довольно большие суммы с процентами. Поэтому пока рассматривается альтернативный вариант прямого финансирования как на ремонт путей, так и закупку подвижного состава, — пояснил Михаил Ефремов.