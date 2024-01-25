Подрядчик получил задания по поводу ремонта Искитимского моста

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов встретился с подрядчиком, который будет заниматься ремонтом Искитимского моста, и дал ему задания.
«На обновлённом мосту должно появиться шесть полос для автомобильного движения, как и на остальных участках проспекта Ленина. По обеим сторонам моста — пешеходные и велосипедные дорожки, по центру — обособленные трамвайные пути. Хотели бы видеть интересное архитектурное решение для моста», — поставил мэр первую задачу.
Также строители должны будут обновить подходы к мосту со стороны ул. Мичурина и ул. Соборной. Там тоже должно быть шесть полос и уширения перед перекрёстками. Мост и подходы к нему подрядчик расширит, для чего нужно переустроить все инженерные коммуникации. Это тоже войдёт в его обязанности.
По просьбам кемеровчан специалисты запроектируют удобный пешеходный спуск с Искитимского моста в парк «Антошка». Сейчас там протоптанная людьми тропинка. Полностью закончить мост власти обещают до 2027 года.