Подрядчик получил задания по поводу ремонта Искитимского моста

Также строители должны будут обновить подходы к мосту со стороны ул. Мичурина и ул. Соборной. Там тоже должно быть шесть полос и уширения перед перекрёстками. Мост и подходы к нему подрядчик расширит, для чего нужно переустроить все инженерные коммуникации. Это тоже войдёт в его обязанности.