Узбекские цирковые артисты установили мировой рекорд на международном фестивале в Монте-Карло. Видео

Здесь свои лучшие выступления показали более ста участников из 16 стран мира.
Дуэт из Узбекистана Disar под руководством Рустама Хаметова блестяще выступил с уникальным номером по висению на зубах на цирковом фестивале. В результате Дарина Матвеева и Санжар Хасанов, представители Узбекского государственного цирка, получили почетную награду «Серебряный клоун».
Вместе со всем залом им аплодировали принц и принцесса Монако.
Это не первая победа наших циркачей на мировой арене. Напомним, что осенью в Италии проходил Международный фестиваль циркового искусства «Город Латина». Воздушные цирковые гимнасты — трио «Небесные ангелы» Аброр Хуррамов, Динора Юлдашева и Абдужалил Джалилов под руководством Кристины Воробьевой завоевали золотую медаль с номером «Три дыхания».