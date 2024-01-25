Узбекские цирковые артисты установили мировой рекорд на международном фестивале в Монте-Карло. Видео

Дуэт из Узбекистана Disar под руководством Рустама Хаметова блестяще выступил с уникальным номером по висению на зубах на цирковом фестивале. В результате Дарина Матвеева и Санжар Хасанов, представители Узбекского государственного цирка, получили почетную награду «Серебряный клоун».