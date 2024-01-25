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Узбекские цирковые артисты установили мировой рекорд на международном фестивале в Монте-Карло. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Отечественные цирковые артисты установили мировой рекорд по висению на зубах на 46-м Международном цирковом фестивале, который проходит в эти дни в Монте-Карло, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Здесь свои лучшие выступления показали более ста участников из 16 стран мира.

Дуэт из Узбекистана Disar под руководством Рустама Хаметова блестяще выступил с уникальным номером по висению на зубах на цирковом фестивале. В результате Дарина Матвеева и Санжар Хасанов, представители Узбекского государственного цирка, получили почетную награду «Серебряный клоун».

Вместе со всем залом им аплодировали принц и принцесса Монако.

Это не первая победа наших циркачей на мировой арене. Напомним, что осенью в Италии проходил Международный фестиваль циркового искусства «Город Латина». Воздушные цирковые гимнасты — трио «Небесные ангелы» Аброр Хуррамов, Динора Юлдашева и Абдужалил Джалилов под руководством Кристины Воробьевой завоевали золотую медаль с номером «Три дыхания».