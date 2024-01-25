Уроженка Воронежа выиграла в лотерее 5,6 миллионов рублей

Стало известно, что уроженка Воронежа Лина Нестерова выиграла в лотерее 5,6 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото».
Девушка купила три билетика три месяца назад. Один из них оказался счастливым.
«За несколько дней до выигрыша у меня был день рождения. Как раз приехала с моря, заряженная солнышком и позитивом», — делится радостными воспоминаниями Лина.
На призовые деньги девушка планирует обновить ремонт в доме, а оставшуюся часть отложить для формирования финансовой «подушки безопасности».