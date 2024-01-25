Соболенко победила американку Гауфф и вышла в финал Australian Open 2024

Первая партия осталась за Соболенко. Но все и она, в том числе, помнили, что в Нью-Йорке Арина выиграла первый сет со счётом 6:2, а затем ее игра неожиданно рассыпалась, она стала много ошибаться и проиграла 3:6, 2:6.