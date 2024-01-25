Соболенко победила американку Гауфф и вышла в финал Australian Open 2024

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла принципиальный поединок в полуфинале Australian Open 2024 у четвертой ракетки мира — американки Коко Гауфф — со счетом 7:6, 6:4.
Арина перед матчем заявила, что она стремится взять у Гауфф реванш за поражение в финале US Open 2023. Она четыре месяца ждала этого.
Игра против Гауфф фактически была первой, где Арине было оказано серьезное сопротивление. Пять предыдущих соперниц она разгромила.
В пяти матчах до полуфинала Соболенко провела на корте 5 часов 13 минут, а Гауфф — 7 часов 56 минут.
В первом сете Арина вела 5:2, но Коко сумела сравнять счет и выйти вперед 6:5. Американка подавала на матч, но Арина сделала брейк и перевала матч на тай-брейк, где разгромила Гауфф — 7:2.
Первая партия осталась за Соболенко. Но все и она, в том числе, помнили, что в Нью-Йорке Арина выиграла первый сет со счётом 6:2, а затем ее игра неожиданно рассыпалась, она стала много ошибаться и проиграла 3:6, 2:6.
Легендарный теннисист Матс Виландер перед матчем говорил, что все в руках Соболенко, но только если она сыграет терпеливо. И Арина вытерпела.
Она играла лучше и на сей раз не дрогнула в ключевые моменты. При счете 4:4 она сделала долгожданный и давно назревавший брейк, а потом взяла и свою подачу, поставив победную точку — 6:4. Гейм, сет, матч!
Арина второй год подряд вышла в финал Australian Open. Соболенко продолжает защиту титула. Ее соперница в финале определиться в матче китаянки Циньвэнь Чжэн и украинки Даяны Ястремской.