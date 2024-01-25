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На Кубани установили еще три праздничные и памятные даты

КРАСНОДАР, 25 января, ФедералПресс. Памятных дат стало больше в Краснодарском крае. О том, для чего это делается, рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«День работника органа опеки и попечительства станет выражением нашей признательности людям, занятым этим непростым и таким востребованным трудом», — отметил он.

Изменения прописаны в региональном законе.

Теперь 12 марта — День работника органа опеки. В копилке дат также день, в который жители Краснодарского края смогут вспомнить, как во время мировой войны кубанские казаки вместе в горцами Кавказа были в содружестве и приближали победу. В Адыгее эта дата и ранее отмечалась. Днем охраны объектов культурного наследия выбрано 22 августа. В эти дни будут проходить различные мероприятия.

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