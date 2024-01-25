На Кубани установили еще три праздничные и памятные даты

Теперь 12 марта — День работника органа опеки. В копилке дат также день, в который жители Краснодарского края смогут вспомнить, как во время мировой войны кубанские казаки вместе в горцами Кавказа были в содружестве и приближали победу. В Адыгее эта дата и ранее отмечалась. Днем охраны объектов культурного наследия выбрано 22 августа. В эти дни будут проходить различные мероприятия.