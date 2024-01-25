В Самаре ожидается магнитная буря 26 января 2024 года

В Самаре вновь ожидается сильная магнитная буря. Она накроет региональную столицу в пятницу, 26 января 2024 года.
По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури в конце текущей недели составит 5 баллов. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, резкими перепадами настроения, скачками давления, упадком сил и даже депрессией.
Горожанам следуют избегать эмоционального напряжения и стресса. Самарцам рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе. Напомним, также город накроет серия магнитных бурь в конце января.