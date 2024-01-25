В Самаре ожидается магнитная буря 26 января 2024 года

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури в конце текущей недели составит 5 баллов. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, резкими перепадами настроения, скачками давления, упадком сил и даже депрессией.