В Ростове запретят парковаться рядом с зарядными станциями электробусов. Об этом предупреждает городской департамент автодорог и организации дорожного движения.
Ограничение вступит в силу 4 февраля. Парковаться и останавливаться нельзя будет по трём адресам. Автомобили нарушителей могут быть эвакуированы.
Так, на Привокзальной площади рядом с домом № 7-а с восточной стороны будет установлена дополнительная табличка, сообщающая о возможной эвакуации ТС. Также запрет будет действовать на дублирующем проезде улицы Менжинского, напротив здания № 2, и на улице Ерёменко, рядом с домом № 112.
А ранее мы сообщали, что для Ростова планируют закупить ещё 35 электробусов.