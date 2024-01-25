В Ростове запретят парковаться рядом с зарядными станциями электробусов

Так, на Привокзальной площади рядом с домом № 7-а с восточной стороны будет установлена дополнительная табличка, сообщающая о возможной эвакуации ТС. Также запрет будет действовать на дублирующем проезде улицы Менжинского, напротив здания № 2, и на улице Ерёменко, рядом с домом № 112.