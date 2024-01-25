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Путин поздравил всех студентов с Татьяниным днем

КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Татьяниным днем всех студентов и преподавателей.

Глава государства в Татьянин день встретился со студентами в университете имени Канта.

«Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», — сказал Путин в начале встречи.

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз — Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм — во имя святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.

Путин Владимир
образование