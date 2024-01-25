Путин поздравил всех студентов с Татьяниным днем

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз — Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм — во имя святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.