В России одиноких матерей не смогут уволить с работы

Раньше эта норма касалась родителей детей в возрасте до 14 лет.
— Дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребёнка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность.
А накануне, 24 января, в рамках областного совещания с главами муниципалитетов и членами правительства глава региона Алексей Текслер поручил работодателям Челябинской области проводить медицинские профилактические осмотры своих сотрудников.
На встрече губернатор также выступил с инициативой ускорить процесс уборки снега в Челябинске, перевыполнить программу по предоставлению квартир детям-сиротам, заключить контракты для реализации 600 проектов программы «Инициативное бюджетирование» и проверить крупные ТРК и рынки на качество пожарной безопасности.