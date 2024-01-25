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В России одиноких матерей не смогут уволить с работы

Государственная Дума приняла законопроект, запрещающий увольнение мам и пап, которые в одиночку воспитывают несовершеннолетних детей до 16 лет. Подробности читайте в нашем материале.
Источник: Pchela.News

Раньше эта норма касалась родителей детей в возрасте до 14 лет.

— Дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребёнка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность.

А накануне, 24 января, в рамках областного совещания с главами муниципалитетов и членами правительства глава региона Алексей Текслер поручил работодателям Челябинской области проводить медицинские профилактические осмотры своих сотрудников.

На встрече губернатор также выступил с инициативой ускорить процесс уборки снега в Челябинске, перевыполнить программу по предоставлению квартир детям-сиротам, заключить контракты для реализации 600 проектов программы «Инициативное бюджетирование» и проверить крупные ТРК и рынки на качество пожарной безопасности.