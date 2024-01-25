В России одиноких матерей не смогут уволить с работы

— Дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребёнка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность.