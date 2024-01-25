Севастополь готовится к возможным подтоплениям

Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.