Севастополь готовится к возможным подтоплениям

«По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января ночью и днем дожди. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,0 м без достижения опасных отметок», — предупредил губернатор.
Развожаев отметил, что в Севастополе сотрудники МЧС, Спасательной службы Севастополя и Севприроднадзора ведут мониторинг обстановки в местах недавних подтоплений в регионе.
Чтобы не допустить повторных подтоплений, спасатели и Севприроднадзор проводят осмотр местности, подворовый обход, расчистку русел рек и мониторинг гидрообстановки.
«В случае происшествий — звоните по номеру 101 или 112», — напомнил губернатор.
Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.
Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.