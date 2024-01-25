Путин в Калининграде рассказал о плюсах высшего образования и росте стипендий

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Калининград проводит встречу со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Встречу транслирует Telegram-канал Кремля.
«Лет десять назад 50% выпускников считали, что они должны получить высшее образование. Сейчас — 70% с лишним. Этому, безусловно, способствует в известной степени политика государства, потому что мы постоянно увеличиваем количество бюджетных мест», — сказал президент.
Путин также напомнил студентам, что в СССР стремление получить высшее образование также было очень высоким.
«Я сам из рабочей семьи. И мама, и отец — рабочие люди. Но они стремились во что бы то ни стало создать мне условия для того, чтобы я получил высшее образование», — сказал он.
По его мнению, на производстве сейчас очень важную роль играют люди рабочей специальности высокой квалификации. Он отметил, что высшее образование создает определенные преимущества, в том числе и по заработной плате.
Путин также сообщил, что решил повысить президентские стипендии до 30 000 руб.
«Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий. Правительственная стипендия будет 20 000 руб. Есть к чему стремиться, надо хорошо учиться», — сказал президент.
Глава государства также сообщил студентам, что до 2030 г. планируется построить 25 студенческих кампусов, предусмотренных для молодых семей.
В ходе встречи президента спросили, на что должны ориентироваться работодатели в будущем, рассматривая кандидатов с разными типами дипломов. Вопрос связан с тем, что в Балтийском госуниверситете учатся студенты в рамках пилотного проекта по апробации новых уровней образования. Выпускники, соответственно, будут иметь разные квалификации, например, от химика-технолога до химика-исследователя.
Президент заверил, что переход к обновленной системе высшего образования будет плавным и разницы в статусе дипломов не будет.
Путин также порассуждал со студентами над фразой Канта о том, что нужно иметь мужество, чтобы жить своим умом.
«Призыв Канта жить своим умом как нельзя актуален сегодня. Страна должна руководствоваться своими национальными интересами», — сказал Путин.
Он пояснил, что это не означает игнорирования интересов партнеров, и РФ уважает их. «Но мы никогда не позволим пренебрегать интересами России», — подчеркнул президент.