Певица Ядвига Поплавская обратилась к белорусам, пообещав подарок

«28 января в рамках ежегодной благотворительной акции “Любовь в подарок”, которая была организована в память о большом благотворителе и любимом артисте Александре Тихановиче, фонд “Спирос” проводит благотворительную лотерею, средства от которой будут направлены на приобретение важных и нужных подарков для жителей психоневрологических домов-интернатов. Ее смысл — объединить наши сердца и подарить Любовь в подарок тем, кто очень в этом нуждается! Участвуя, вы помогаете заботиться о людях, волею судьбы, по состоянию здоровья постоянно проживающих в психоневрологических домах-интернатах».