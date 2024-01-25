Певица Ядвига Поплавская обратилась к белорусам, пообещав подарок

Ядвига Поплавская обратилась к белорусам, пообещав им, среди прочего, уникальный подарок лично от себя. В соцсетях певицы появилось очень важное видеообращение.
«28 января в рамках ежегодной благотворительной акции “Любовь в подарок”, которая была организована в память о большом благотворителе и любимом артисте Александре Тихановиче, фонд “Спирос” проводит благотворительную лотерею, средства от которой будут направлены на приобретение важных и нужных подарков для жителей психоневрологических домов-интернатов. Ее смысл — объединить наши сердца и подарить Любовь в подарок тем, кто очень в этом нуждается! Участвуя, вы помогаете заботиться о людях, волею судьбы, по состоянию здоровья постоянно проживающих в психоневрологических домах-интернатах».
Отметим, что одним из основателей благотворительного фонда «Спирос» был супруг Ядвиги Поплавской, легенда советской и белорусской сцены Александр Тиханович. Второго сооснователя, увы, тоже уже нет в живых: Сергей Довгаль, пилот, инструктор-экзаменатор погиб 13 августа 2022 года при крушении легкомоторного самолета под Слонимом. Но благотворительные начинания, инициированные много лет назад Александром Тихановичем и Сергеем Довгалем, продолжаются.
На официальной странице фонда «Спирос» указаны все подробности благотворительной лотереи, итоги ее подведут вечером в воскресенье, 28 января 2024 года. Призов, которые можно выиграть, поучаствовав в благотворительной лотерее, немало, но самым ценным справедливо назвать следующий — уникальный в своем роде: несколько счастливчиков-победителей получат музыкальный альбом Я. Поплавской и А. Тихановича «Любовь-судьба» (Limited edition) с суперобложкой-постером, который лично подпишет народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская каждому обладателю.