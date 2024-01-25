Ермилов день: что можно и нельзя делать

Также нежелательно занимать любимое место кошки. Если туда сядет здоровый человек — рискует заболеть. Категорически запрещалось на Ермилов день идти по дороге, которую перебежали черная кошка, черная собака или черный петух. Иначе в доме этого человека может произойти пожар или воровство. Нельзя в этот день засыпать рядом с кошкой. Считалось, что во сне можно сойти с ума.