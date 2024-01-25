Ермилов день: что можно и нельзя делать

Что нельзя делать в Ермилов день.
Кроме церковного памятного дня, 26 января связано с различными поверьями и запретами, которые наши предки старались соблюдать. Очень много примет на этот день связано с кошками. Нельзя было бить или тем более убивать животное — это сулило семь лет несчастий.
Плохой приметой было прогонять кошку, даже бродячую — болезнь надолго прилипнет. Не разрешалось в этот день трогать лежащую кошку — могли начаться проблемы на работе. 26 января продавцам запрещалось гнать кошек, зашедших в магазин, иначе торговли не будет. Напротив, приветствовалось запустить и покормить животное.
Также нежелательно занимать любимое место кошки. Если туда сядет здоровый человек — рискует заболеть. Категорически запрещалось на Ермилов день идти по дороге, которую перебежали черная кошка, черная собака или черный петух. Иначе в доме этого человека может произойти пожар или воровство. Нельзя в этот день засыпать рядом с кошкой. Считалось, что во сне можно сойти с ума.
В целом, в этот день крестьяне старались никуда не выходить — иначе можно лихорадку повстречать. А если провести весь день дома — все болезни обойдут стороной.
Что можно делать в Ермилов день.
Согласно народным поверьям, больному человеку нужно было посидеть на любимом месте кошки. Это помогало ему выздороветь.
Чтобы ребенок крепко спал, на Ермилов день в старину к нему в кроватку садили кошку. Правда, не на всю ночь, а лишь пока не заснет, иначе ребенок может вырасти глупым.
Что касается бродячих кошек, то если те настойчиво скреблись в двери — их обязательно впускали. Считалось, что животное чувствовало негативную энергию и забирало ее на себя. Такую кошку кормили, оставляли переночевать, а на утро выпускали.