Дорожные рабочие Казани: На очистку одной улицы от снега уходит два-три дня

«Работаем мы по 10, по 11 часов. Работа нелегкая. Бывает, что машины оставляют на дороге. Это тяжело», — заметил один из сотрудников предприятия.
«Не так быстро получается [убирать], как хотелось бы. Снег каждый день идет», — признал этот дорожный рабочий.
«Раньше [было], когда убирали одну улицу за день спокойно. Сейчас приходится [убирать] уже несколько дней, два-три дня приходится», — заявил другой работник.
По словам рабочего, мешает не только большой объем снега, но и то, что он замерз — в результате спецтехника застревает в заносах.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ликвидацию последствий снегопада в Казани предварительно потребуется более двух недель. За последние сутки с улиц города вывезли более 37 тыс. тонн снега.