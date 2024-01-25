Умер один из главных архитекторов Минска

Кроме того Ярослав Линевич разработал генплан Бреста, планировку пригорода Минска до 2000-го, а также его корректуру до 2010-го. Кроме Минска, он спроектировал планировки и застройки микрорайонов в Новополоцке, Гродно, Витебске, Могилеве, Борисове, Солигорске, Борисове и даже в Ташкенте, Кировокане и других городах.