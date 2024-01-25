Умер один из главных архитекторов Минска

Скончался Ярослав Линевич, один из главных архитекторов Минска, ему было 92 года, сообщили в Белорусском союзе архитекторов.
Ярослав Линевич стал одним из главных архитекторов Минска в 1982-м, участвуя в разработке генерального плана развития белорусской столицы. Тогда генплан Минска, предложенный Линевичем, считали революционным документом, так как он предусматривал строительство метрополитена для растущего города, предлагался уникальный водно-зеленый диаметр с двумя полукольцами — Слепянской и Лошицкой водной системами.
Кроме того Ярослав Линевич разработал генплан Бреста, планировку пригорода Минска до 2000-го, а также его корректуру до 2010-го. Кроме Минска, он спроектировал планировки и застройки микрорайонов в Новополоцке, Гродно, Витебске, Могилеве, Борисове, Солигорске, Борисове и даже в Ташкенте, Кировокане и других городах.
А конкурсными проектами знаменитого архитектора были центры Вильнюса, Минска, Витебска, Донецка, Таллина, Астаны, жилых районов Минска и Вены, площади Независимости в Минске.
— Это был замечательный человек, опытный руководитель, талантливый архитектор-градостроитель, душа любой компании, в молодости — футболист республиканских команд, прекрасный танцор и обладатель многих других талантов, — отметили в Белорусском союзе архитекторов.