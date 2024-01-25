Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров открыл новый корпус школы «Точка» в Перми

В Пермь 25 января с рабочим визитом прибыл Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным он посетил социально значимые объекты города. В их число вошел новый корпус школы «Точка», в котором состоялось торжественное открытие.
Новый корпус рассчитан на 1050 мест, образовательный процесс в нем начнется уже с 1 февраля. Школа находится в микрорайоне Городские горки на ул. Крупской рядом с уже существующим зданием школы.
В корпусе разместили помещения для химико-биологического, биоинженерного и физического практикумов с использованием цифровых лабораторий, а также универсальные трансформируемые кабинеты. Оборудовали ресурсный класс для детей с особенностями здоровья, открытый общественной организацией «Счастье жить».
На церемонии открытия школы Игорь Комаров поздравил ребят, их родителей и педагогов с этим событием. Он отметил, что в ней сочетаются классические подходы к обучению и творческая составляющая, а знания в области дизайна сегодня востребованы во многих сферах жизни.
«Президент России Владимир Путин особое внимание уделяет развитию образования и повышению его качества. Мир стремительно изменяется, нам необходимы высококлассные специалисты в различных отраслях, люди, способные решать самые сложные задачи. Готовить таких профессионалов возможно, начиная со школы. Здесь закладываются основы интеллектуального потенциала человека и его мировоззрение. Приобретаемые детьми навыки определяют их выбор профессии, а, значит, и дальнейший жизненный путь».
Игорь Комаров подчеркнул, что в школе «Точка» работают педагоги высокого уровня, их знания помогут развить таланты и раскрыть потенциал учеников. Он пожелал школьникам успешной учебы и высоких оценок.
Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что новая школа в Перми стала настоящим подарком для ребят, уникальной для Пермского края и всей страны. Школа привлекает к себе внимание, в ней стремятся учиться самые талантливые ученики.
В рамках рабочего визита в Пермь Игорь Комаров также посетил ресурсный центр «Дом счастья», оказывающий комплексное сопровождение детям с особенностями здоровья и помогающий им в социальной адаптации, кампус ПГНИУ и Ярмарку студенческих проектов, где студенты представили ему свои социально значимые инициативы.
По итогам визита в Пермский край Игорь Комаров высоко оценил работу региона по развитию социальной инфраструктуры, а также по вовлечению в эту деятельность социально ориентированных НКО.
В регионе уделяется большое внимание строительству и обновлению социальной инфраструктуры. В течение последних 10 лет в Прикамье возвели 325 социальных объектов. В прошлом году построили 11 медицинских и 17 образовательных учреждений в муниципалитетах региона. Сейчас в Перми идет строительство детского реабилитационного центра мощностью 1200 курсов в год, которое планируется завершить в 2025 году.