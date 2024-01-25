Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров открыл новый корпус школы «Точка» в Перми

На церемонии открытия школы Игорь Комаров поздравил ребят, их родителей и педагогов с этим событием. Он отметил, что в ней сочетаются классические подходы к обучению и творческая составляющая, а знания в области дизайна сегодня востребованы во многих сферах жизни.