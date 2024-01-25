В каждом городе Крыма начнутся рейды для помощи бездомным

Сейчас АНО «Переправа» реализует два проекта при поддержке Фонда президентских грантов. Один из них направлен на помощь бездомным в Алуште, Симферополе и Геническе. Второй предусматривает аналогичную деятельность в Крыму и Херсонской области в целом.