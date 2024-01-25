С февраля 2024 года в каждом городе Крыма начнутся рейды для помощи бездомным. Об этом «Крымской газете» сообщила координатор проектов АНО «Переправа» Елена Алешкевич.
По ее словам, волонтеры увеличили количество рейдов для оказания помощи бездомным. Раньше обход проводили раз в неделю, а теперь — дважды. Такие мероприятие организовывали в Алуште, Ялте и Симферополе.
— Начиная с февраля наши рейды мы начнем планировать в каждом городе Крыма, — рассказала Алешкевич.
Сейчас АНО «Переправа» реализует два проекта при поддержке Фонда президентских грантов. Один из них направлен на помощь бездомным в Алуште, Симферополе и Геническе. Второй предусматривает аналогичную деятельность в Крыму и Херсонской области в целом.
— В связи с похолоданием к нам направляют людей и местные власти, и скорая помощь привозит, и участковые направляют людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — заключила координатор.