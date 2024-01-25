«Даровитый и душевный». В Петербурге простились с Александром Саюталиным

Актёр, принимавший участие в известных российских сериалах Александр Саюталин скончался 22 января на 61-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с актёром состоялось в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте.
В закрытом гробу.
Проводить актёра в последний путь 25 января пришли его родные и близкие, а также коллеги по театральной работе и кинопроектам. Так, на церемонии присутствовали актёры Дмитрий Паламарчук (Фома), Антон Васильев (Павел Семёнов), Михаил Карпенко и другие.
Прощались с Саюталиным у закрытого гроба. По словам супруги умершего, это было желание самого Александра — он попросил об этом перед смертью. На ленточке вокруг траурного венка надпись гласит «От супруги и сына, с любовью».
«Мы мельком пересекались с Александром на площадке. Запомнился с самой положительной стороны, как замечательный человек и актёр. Слишком рано он от нас ушёл».
«Один из светлых и харизматичных моих однокурсников. Волевой, всегда даровитый, заразительный, душевный. Сколько помню, умел неожиданно всё или почти всё. Гитарист — влёт свободно аккомпанировал всё, что надо», — вспоминает об умершем его однокурсник Виктор Полуэктов.
Генерал из «Невского».
Напомним, Александр Саюталин родился 26 октября 1963 года. Окончил ЛГИТМиК, где сдавал выпускные экзамены под наставничеством режиссёра Игоря Владимирова, в 1990 году. С 1990 по 2000 год работал в Театре имени Ленсовета и в Театре «Дом». Его самые запоминающиеся театральные роли — «Завтра была война», «Игроки», «Спортивные сцены 1981 года», «Западня», «Таланты и поклонники», «Ты и только ты», «Гусар из КГБ» и другие.
С 90-х годов Александр Саюталин активно снимался в кино. В знаменитом сериале «Улицы разбитых фонарей» он сыграл подельника, мелкого жулика, а в «Чёрном вороне» — следователя прокуратуры Виталия Никитенко. Зрителям он запомнился также по ролям в сериалах «Убойная сила», «Бандитский Петербург» и другие.
Всего в фильмографии артиста — 99 проектов. Одна из последних его самых значимых работ — роль генерала Евгения Арсеньева в телесериале «Невский». Последний сезон ещё находится в производстве и только выходит на экраны. Успела ли съёмочная группа отснять все эпизоды с участием Саюталина — неизвестно.
Ранее spb.aif.ru писал, что в Петербурге на 74-м году жизни скончался артист театра им. Комиссаржевской Александр Вонтов, который стал известен, благодаря сериалам «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург» и другие.