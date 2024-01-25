«Даровитый и душевный». В Петербурге простились с Александром Саюталиным

Напомним, Александр Саюталин родился 26 октября 1963 года. Окончил ЛГИТМиК, где сдавал выпускные экзамены под наставничеством режиссёра Игоря Владимирова, в 1990 году. С 1990 по 2000 год работал в Театре имени Ленсовета и в Театре «Дом». Его самые запоминающиеся театральные роли — «Завтра была война», «Игроки», «Спортивные сцены 1981 года», «Западня», «Таланты и поклонники», «Ты и только ты», «Гусар из КГБ» и другие.