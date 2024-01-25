Холода возвращаются в Беларусь. Погода на 26−27 января

26 января погодные условия в Беларуси будут определять теряющие активность атмосферные фронты. Вслед за которыми поступит более прохладная воздушная масса с северных широт. Температура начнет постепенно понижаться.
В пятницу — облачно с прояснениями. Во многих районах дождь, мокрый снег, снег. Местами слабые гололед и туман. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти.
Утром температура в большинстве районов — до +1°C. В результате повышенной влажности и порывистого ветра будет казаться, что на улице холоднее. Днем температурный фон существенно не изменится — столбики термометров на отметках до +1°C. К вечеру — в диапазоне от нуля до −2°C.
В последние выходные января погоду будут определять прохладная, влажная неустойчивая воздушная масса и малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в субботу ночью от −1°C по юго-западу до −8°C по северо-востоку, при прояснениях до −10°C, в воскресенье температура еще немного понизится, днем от −4°C по востоку до +2°C по западу.