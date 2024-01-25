Холода возвращаются в Беларусь. Погода на 26−27 января

В последние выходные января погоду будут определять прохладная, влажная неустойчивая воздушная масса и малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в субботу ночью от −1°C по юго-западу до −8°C по северо-востоку, при прояснениях до −10°C, в воскресенье температура еще немного понизится, днем от −4°C по востоку до +2°C по западу.