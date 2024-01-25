Заявки на Всемирный фестиваль молодежи прислали 300 000 человек

В начале декабря 2023 г. Путин принял верительные грамоты у 21 нового посла иностранного государства в РФ. В своей речи, обращенной к дипломатам, он выразил озабоченность прекращением контактов с некоторыми странами и поблагодарил тех, кто продолжил конструктивное сотрудничество с Россией.