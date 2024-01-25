Заявки на Всемирный фестиваль молодежи прислали 300 000 человек

По мнению главы государства, эти цифры говорят о том, что мероприятие станет «масштабным, мощным, красивым». Путин сравнил будущий форум с фестивалями, которые проходили в Советском союзе.
«Некоторое переформатирование происходит в связи с сегодняшней ситуацией, но в целом, как вы видите, желающих очень много. Надеюсь, что оно пройдет на хорошем, высоком уровне», — сказал президент.
В ходе общения со студентами Путин поддержал идею создать постоянный орган, который бы занимался координированием участников и собирал контакты делегаций для будущих мероприятий.
«Я обязательно попрошу коллег в правительстве этим заняться», — сообщил президент.
По указу Путина Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Его региональная программа состоится с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 городов России.
В начале декабря 2023 г. Путин принял верительные грамоты у 21 нового посла иностранного государства в РФ. В своей речи, обращенной к дипломатам, он выразил озабоченность прекращением контактов с некоторыми странами и поблагодарил тех, кто продолжил конструктивное сотрудничество с Россией.
Говоря о планах по развитию международных отношений на культурном и гуманитарном уровнях, Путин напомнил, что в марте планируется провести в Сочи Всемирный фестиваль молодежи из более чем 180 стран.
Среди государств, с кем Россия продолжает развитие отношений, президент отметил Турцию, Бурунди, Эфиопию, Маврикий, Мали, Гамбию, Кувейт, Казахстан, Туркменистан, Доминикану, Пакистан, Алжир и Сингапур.