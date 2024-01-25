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Заявки на Всемирный фестиваль молодежи прислали 300 000 человек

Порядка 300 000 человек из 190 стран подали свои заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Всемирный фестиваль молодежи
Источник: РИА "Новости"

По мнению главы государства, эти цифры говорят о том, что мероприятие станет «масштабным, мощным, красивым». Путин сравнил будущий форум с фестивалями, которые проходили в Советском союзе.

«Некоторое переформатирование происходит в связи с сегодняшней ситуацией, но в целом, как вы видите, желающих очень много. Надеюсь, что оно пройдет на хорошем, высоком уровне», — сказал президент.

В ходе общения со студентами Путин поддержал идею создать постоянный орган, который бы занимался координированием участников и собирал контакты делегаций для будущих мероприятий.

«Я обязательно попрошу коллег в правительстве этим заняться», — сообщил президент.

По указу Путина Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Его региональная программа состоится с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 городов России.

В начале декабря 2023 г. Путин принял верительные грамоты у 21 нового посла иностранного государства в РФ. В своей речи, обращенной к дипломатам, он выразил озабоченность прекращением контактов с некоторыми странами и поблагодарил тех, кто продолжил конструктивное сотрудничество с Россией.

Говоря о планах по развитию международных отношений на культурном и гуманитарном уровнях, Путин напомнил, что в марте планируется провести в Сочи Всемирный фестиваль молодежи из более чем 180 стран.

Среди государств, с кем Россия продолжает развитие отношений, президент отметил Турцию, Бурунди, Эфиопию, Маврикий, Мали, Гамбию, Кувейт, Казахстан, Туркменистан, Доминикану, Пакистан, Алжир и Сингапур.

Путин Владимир
образование