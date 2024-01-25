Жители Псковской области останутся без быстрого интернета из-за техработ

«В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23.00 до 6.00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», — написал он.
При этом, как уточнил Ведерников, будет работать интернет в формате 3G, однако рассчитывать на него не стоит. «Он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои», — предупредил губернатор Псковской области.
Он попросил жителей региона внимательно отнестись к этой информации с учетом того, что по ночам, возможно, будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами.