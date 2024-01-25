В МГУ открыли стелу с обратным отсчетом до 270-летия вуза

«Сегодня мы отмечаем Татьянин день, день рождения главного университета страны и праздник всего российского студенчества. А уже через год мы будем праздновать и наш большой юбилей. Чтобы каждый день был наполнен не только текущими делами и событиями, но и особой атмосферой в преддверии нашего общего праздника, напоминанием об этом мы включили таймер обратного отсчета. 270-летие Московского университета — это не просто веха в истории МГУ, это знаковое событие для отечественной высшей школы. Это особый праздник и для Москвы, и для всей России, потому что нет ни одного региона, где не работал бы наш выпускник», — сказал Садовничий.