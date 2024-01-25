В Савеловском районе Москвы в 2025 году введут первую новостройку по реновации

«В районе Савеловский по адресу: 2-я Хуторская улица, земельный участок 31А, в следующем году введут в эксплуатацию первый жилой дом для переселения по программе реновации. У новостройки будет отличная транспортная доступность: всего в 10 минутах ходьбы находится станция МЦД-2 Дмитровская, а чуть подальше одноименная станция Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций подземной и надземной части зданий», — сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Фасад жилых корпусов отделают керамогранитной плиткой, хризолитцементными и металлическими панелями. Кроме того, здания оформят в монохромных оттенках. На фасадах установят металлические корзины под кондиционеры.
«Всего здесь будет 517 квартир (однокомнатных — 100, двухкомнатных — 355, трехкомнатных — 62). Тринадцать квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы», — добавили в департаменте.
Первые этажи сделают нежилыми, здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части каждого корпуса разместятся: колясочная, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
«Предусмотрена установка современных грузопассажирских лифтов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, обустроят зону для отдыха взрослых, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники», — заключили в пресс-службе.