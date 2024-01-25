В Савеловском районе Москвы в 2025 году введут первую новостройку по реновации

«В районе Савеловский по адресу: 2-я Хуторская улица, земельный участок 31А, в следующем году введут в эксплуатацию первый жилой дом для переселения по программе реновации. У новостройки будет отличная транспортная доступность: всего в 10 минутах ходьбы находится станция МЦД-2 Дмитровская, а чуть подальше одноименная станция Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций подземной и надземной части зданий», — сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.