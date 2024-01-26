Google обязали вернуть приложение 2ГИС в сервис Google Play

«Но нельзя сказать, что практика возвращения приложений в магазины Apple и Google носит хоть сколько-нибудь массовый характер, — признал Шицле. — Более того, даже сейчас, после вынесения решения российского суда в пользу “ДубльГИС”, говорить о том, что оно будет исполнено, сложно». По его мнению, если это все же произойдет, другие компании, попавшие под санкции и чьи приложения были удалены из магазина, начнут более активно подавать иски к Google. В первую очередь это будут банки, считает Шицле.