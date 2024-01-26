Вечерний @Калининград: тонем, колосимся, плачем, пролетаем и мечтаем

В целом проведенные Путиным в Калининграде встречи — со студентами и властями регионально-федерального разлива — в очередной раз совершенно недвусмысленно продемонстрировали (во всяком случае, в открытой для электората части), что на подведомственных ему территориях все исключительно колосится и поросится. Кампус БФУ — строится, мегакурорт в Поваровке — планируется, на расширение «взлетки» в «Храброво» деньги изыщутся, немецкая архитектура назло борцам с германизацией сохраняется, «шар» Музея Мирового океана хоть и с гигантской задержкой, но в конце года открывается, порт в Пионерском с похожим отставанием вводится, дороги ремонтируются. И даже последствия санкций — исправляются. Вот только на просьбу переключить субсидирование авиабилетов исключительно на жителей области четкого «да» не прозвучало — хотя в целом высокий гость, конечно, идею поддерживает. И котики не вдохновили. Вот были бы морские — другое дело.