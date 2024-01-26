Объединяем лоджию с комнатой — за и против

«Что касается объединения лоджии и жилого помещения, ситуация неоднозначная. В последнее время, как правило, не дают разрешения на такую перепланировку. С чем это связано? Во-первых, жилая комната — это контур тепла. Лоджия или балкон — контур холодный, и должно быть соответствующее разграничение между ними. Во-вторых, вот этот разграничительный простенок, который может представлять собой как несущую, так и не несущую конструкцию, в любом случае является общедомовым имуществом. А чтобы произвести какие-то изменения с общим имуществом, необходимо получить на такую перепланировку согласие собственников многоквартирного дома. То же самое, когда в квартире убирают разграничительный простенок и делают вместо него витражные “французские” окна», — рассказывает специалист компании «Москонсалт».