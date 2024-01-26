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Предпроект межвузовского кампуса в Иркутске намерены презентовать в марте 2024 года

Сейчас же масштабный макет этого сооружения разместили на стенде Приангарья на ВДНХ.
Предпроект межвузовского кампуса в Иркутске намерены презентовать в марте 2024 года
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В рамках Международной выставки-форума «Россия» в День российского студенчества на стенде Приангарья разместили масштабный макет межвузовского кампуса. Кроме того студенты ИРНИТУ проведут мастер-классы по VR-сборке самолёта МС-21, ювелирному делу и лазерному сканированию, рассказали ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства.

«Реализуются крупнейшие проекты, среди которых создание в Иркутске межвузовского кампуса — комплекса из общежитий, спортивных объектов, конференц-залов и Технопарка. Мы на уровне региона поддерживаем этот проект», — отметил глава региона.

Как сообщил проректор по кампусному и корпоративному управлению ИРНИТУ Сергей Аносов, предпроект кампуса намерены презентовать уже в марте 2024 года.

Напомним, соглашение о создании образовательно-жилищного кластера в Иркутске было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (18+). На территории в 12,3 га планируется строительство межвузовского кампуса и до 94 тысяч кв. метров жилья.

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