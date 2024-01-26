Предпроект межвузовского кампуса в Иркутске намерены презентовать в марте 2024 года

В рамках Международной выставки-форума «Россия» в День российского студенчества на стенде Приангарья разместили масштабный макет межвузовского кампуса. Кроме того студенты ИРНИТУ проведут мастер-классы по VR-сборке самолёта МС-21, ювелирному делу и лазерному сканированию, рассказали ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства.