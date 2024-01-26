Итоги совместной работы с полицией подвели в Хабаровске

— В регионе выстроено конструктивное взаимодействие между правительством и управлением. Управление МВД по региону в правоохранительной системе играет ведущую роль. От вашей работы, от ее качества во многом зависит социальная и экономическая ситуация в крае, зависят судьбы людей. Задача по борьбе с преступностью является крайне важной, отдача от этой работы должна год от года повышаться, а результаты — расти, — сказал Михаил Дегтярев.