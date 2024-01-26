Итоги совместной работы с полицией подвели в Хабаровске

В Дальневосточном юридическом институте МВД РФ прошло расширенное заседание коллегии, которое провел губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. На нем он провел итоги совместной работы.
Начальник УМВД России по Хабаровскому краю, полковник полиции Андрей Шабашов рассказал об итогах работы за прошлый год и поставил задачи на текущий.
— В регионе выстроено конструктивное взаимодействие между правительством и управлением. Управление МВД по региону в правоохранительной системе играет ведущую роль. От вашей работы, от ее качества во многом зависит социальная и экономическая ситуация в крае, зависят судьбы людей. Задача по борьбе с преступностью является крайне важной, отдача от этой работы должна год от года повышаться, а результаты — расти, — сказал Михаил Дегтярев.
В этом году полиция продолжит обеспечивать порядок, особенно во время выборов, которые состоятся в марте.
В завершении заседания глава региона наградил наиболее отличившихся сотрудников. Благодарность губернатора Хабаровского края объявлена в том числе и участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Хабаровскому району лейтенанту полиции Егору Зиняеву.