«Все кинулись снимать»: лютый дебош барышни потряс народ Владивостока — видео

Во Владивостоке в салоне ногтевого сервиса девушка устроила скандал из-за отказа мастера в предоставлении услуги. Клиентка заявила, что хочет употреблять «крепкие напитки», пока ей делают ногти. После отказа, барышня разбила бутылку и покинула помещение.