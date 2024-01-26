«Все кинулись снимать»: лютый дебош барышни потряс народ Владивостока — видео

Лютый дебош барышни ошарашил народ Владивостока. Видео с места инцидента опубликовали в Telegram-канал Vladivostok001 (18+).
Во Владивостоке в салоне ногтевого сервиса девушка устроила скандал из-за отказа мастера в предоставлении услуги. Клиентка заявила, что хочет употреблять «крепкие напитки», пока ей делают ногти. После отказа, барышня разбила бутылку и покинула помещение.
«Все снимать кинулись», «Она адекватная?», «Почему дома нельзя выпить спокойно, только о себе думают», «Срамота, постыдилась бы», — обсуждают в сети инцидент.