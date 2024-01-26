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В Роспотребнадзоре рассказали интересные факты об авокадо

Специалисты красноярского ведомства рассказали об интересных свойствах этого продукта.
Источник: Freepik

Так, ранее в русском языке авокадо называли иначе — «аллигаторовой грушей».

Кожура, косточка и листья авокадо токсичны для человека, так как в них содержится персин. Он опасен и для животных.

Удивительно, но авокадо относится к семейству Лавровых, поэтому его родственники — лавр и корица.

Если вы добавите масло авокадо в салат, то увеличите поглощение полезных веществ в 2,5 раза (минимум).

Авокадо используется в приготовлении салатов, соусов, пасты, смузи. Он сочетается с рыбой и морепродуктами, птицей и овощами.

здоровье