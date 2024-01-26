Погода на Сахалине задерживает 8 авиарейсов из Хабаровска

Авиарейсы компании «Аврора» из Хабаровска в Южно-Сахалинск в зимнее время являются одними из самых популярных. Однако сейчас в пункте назначения из-за метеоусловий объявлен режим ЧС, аэропорт закрыт, и из краевой столицы на Сахалин не могут вылететь 8 пассажирских самолетов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ожидаемое время отправлений перенесенных рейсов:
- HZ5626 за 24 января. Ожидаемое время отправления — 23.00
- HZ5620 за 24 января. Ожидаемое время отправления — 22.50
- HZ5628 за 24 января. Ожидаемое время отправления — 03.00
- HZ5624 за 24 января. Ожидаемое время отправления — 19.00
- HZ5626 за 25 января. Ожидаемое время отправления — 23.00
- HZ5628 за 25 января. Ожидаемое время отправления — 18.40
- HZ5626 за 26 января. Ожидаемое время отправления — 13.00
- HZ5628 за 26 января. Ожидаемое время отправления — 18.25.
— Пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги по федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании — размещение в гостиницах и питание. В настоящее время в гостиницах Южно-Сахалинска, Хабаровска и Владивостока размещены более 220 пассажиров «Авроры». Авиакомпания «Аврора» сожалеет о неудобствах, связанных с неблагоприятными метеоусловиями и задержками рейсов, — отметили в пресс-службе перевозчика.
Ситуация в Южно-Сахалинске остается чрезвычайной. В некоторых сёлах нет электричества. Предприятия не работают, а школьники переведены на дистанционное обучение. По данным Госавтоинспекции Сахалинской области, на десяти участках автомобильных дорог ограничено движение всех видов транспорта. В Невельском районе снежная лавина едва не накрыла экипаж сотрудников ДПС во время патрулирования.
По информации синоптиков, стихия в Южно-Сахалинске будет бушевать еще целые сутки — до 27 января.