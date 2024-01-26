Погода на Сахалине задерживает 8 авиарейсов из Хабаровска

Авиарейсы компании «Аврора» из Хабаровска в Южно-Сахалинск в зимнее время являются одними из самых популярных. Однако сейчас в пункте назначения из-за метеоусловий объявлен режим ЧС, аэропорт закрыт, и из краевой столицы на Сахалин не могут вылететь 8 пассажирских самолетов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Ожидаемое время отправлений перенесенных рейсов:

