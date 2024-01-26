Шесть университетов Хабаровска пожелали разместиться в межвузовском кампусе

Одним из главных объектов мастер-плана Хабаровска является межвузовский кампус, который построят на территории, где сейчас располагается комплекс зданий Тихоокеанского государственного университета. Однако пользоваться кампусом будет не только ТОГУ, но еще как минимум пять вузов и пять НИИ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, по информации министерства образования и науки Хабаровского края для Дальневосточного государственного медицинского университета планируется разместить несколько лабораторий. На базе каждой из них станет возможным формирование центра коллективного пользования научным оборудованием. Всего к 2030 году на базе кампуса будет действовать 15 лабораторий для исследования не только в медицине, но и в других отраслях, например, таких как сейсмология. Хабаровский государственный институт культуры намерен реализовывать свои образовательные программы в кластере креативной индустрии. Кроме того, на базе кампуса ХГИК предполагает обучение иностранных студентов. Всего в межвузовском кампусе за основу взяты четыре приоритетных направления в обучении. Помимо креативной индустрии также это строительство и урбанистика; технологическая трансформация; гуманитарные науки.
— Шесть вузов Хабаровска — неокончательное число тех, кто желает использовать возможности будущего кампуса, скорее всего, интерес проявят и другие высшие учебные заведения. Кроме того, в площадях и возможностях межвузовского комплекса заинтересованы пять научно-исследовательских институтов региона, — уточнили в пресс-службе ТОГУ.
Напомним, что программа по созданию сети университетских кампусов стартовала по всей России по поручению президента Владимира Владимировича Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты». К 2030 году планируется, что возможностями хабаровского межвузовского камуса смогут воспользоваться более 32 тыс студентов, из которых 15% — иностранцы.