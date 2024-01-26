Шесть университетов Хабаровска пожелали разместиться в межвузовском кампусе

Так, по информации министерства образования и науки Хабаровского края для Дальневосточного государственного медицинского университета планируется разместить несколько лабораторий. На базе каждой из них станет возможным формирование центра коллективного пользования научным оборудованием. Всего к 2030 году на базе кампуса будет действовать 15 лабораторий для исследования не только в медицине, но и в других отраслях, например, таких как сейсмология. Хабаровский государственный институт культуры намерен реализовывать свои образовательные программы в кластере креативной индустрии. Кроме того, на базе кампуса ХГИК предполагает обучение иностранных студентов. Всего в межвузовском кампусе за основу взяты четыре приоритетных направления в обучении. Помимо креативной индустрии также это строительство и урбанистика; технологическая трансформация; гуманитарные науки.