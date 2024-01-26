В Хабаровске следователи проверяют задержку авиарейса в Москву

Изначально в городских пабликах появились сообщения, что в воздушном судне пахло гарью — якобы это и стало причиной остановки. В аэропорту не подтвердили эту версию. По данным Восточного МСУТ, на борту произошла техническая неисправность. По факту произошедшего следственный отдел на транспорте приступил к проверке по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». «Следователями следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.