Мебель и колбаса подорожали в Хабаровском крае в декабре

В Хабаровском крае в декабре ускорилась годовая инфляция. По сравнению с ноябрем, рост составил 0,1%, а сам показатель установился на уровне 6,8%. Это произошло из-за того, что высокий спрос позволял компаниям переносить возросшие издержки и цены.
Прирост цен тоже ускорился — практически на 1,3%. Если в ноябре он составлял семь процентов, то в декабре был уже 8,3%. Выросли цены на колбасу и мясные полуфабрикаты. В министерстве экономического развития Хабаровского края говорят, что на это повлиял рост издержек производителей на сырье и оплату труда.
Рост цен на непродовольственные товары ускорился на полпроцента: 6,2% в ноябре и 6,7% — в декабре. Стал больше спрос на мебель из-за высоких темпов ввода жилья, из-за чего цена стала выше.
А вот прирост цен на услуги заметно замедлился: почти на два процента. В ноябре прошлого года он составлял 7,3%, а в декабре стал 5,4%. Это связано с тем, что в декабре прошлого года индексации коммунальных тарифов, в отличие от 2022-го, не было.