Мебель и колбаса подорожали в Хабаровском крае в декабре

А вот прирост цен на услуги заметно замедлился: почти на два процента. В ноябре прошлого года он составлял 7,3%, а в декабре стал 5,4%. Это связано с тем, что в декабре прошлого года индексации коммунальных тарифов, в отличие от 2022-го, не было.