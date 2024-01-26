Синоптики: ждать ли Приморью от погоды сюрпризов в последние дни января

В Приморском крае в выходные дни, 27 и 28 января, осадки не ожидаются. Ночи останутся морозными, а днем столбики термометров поднимутся на несколько градусов, сообщили ИА PrimaMedia в Примгидромет.
По информации синоптиков, неприятных сюрпризов погода не преподнесет. В субботу над краем поле повышенного атмосферного давления, осадков не предвидится. Ночь останется морозной. Днем температура воздуха повысится до −7…-14 °С, на востоке и юго-западе до −1…-6 °С.
В воскресенье над севером Приморья будет смещаться малоактивные фронтальные разделы, здесь местами может пройти небольшой снег. На остальной территории осадки маловероятны. Температурный фон останется на уровне субботы, 27 января.