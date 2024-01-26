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Синоптики: ждать ли Приморью от погоды сюрпризов в последние дни января

Примгидромет «раскрыл карты» на ближайшие выходные.
Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 88% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморском крае в выходные дни, 27 и 28 января, осадки не ожидаются. Ночи останутся морозными, а днем столбики термометров поднимутся на несколько градусов, сообщили ИА PrimaMedia в Примгидромет.

По информации синоптиков, неприятных сюрпризов погода не преподнесет. В субботу над краем поле повышенного атмосферного давления, осадков не предвидится. Ночь останется морозной. Днем температура воздуха повысится до −7…-14 °С, на востоке и юго-западе до −1…-6 °С.

В воскресенье над севером Приморья будет смещаться малоактивные фронтальные разделы, здесь местами может пройти небольшой снег. На остальной территории осадки маловероятны. Температурный фон останется на уровне субботы, 27 января.