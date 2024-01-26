Синоптики: ждать ли Приморью от погоды сюрпризов в последние дни января

По информации синоптиков, неприятных сюрпризов погода не преподнесет. В субботу над краем поле повышенного атмосферного давления, осадков не предвидится. Ночь останется морозной. Днем температура воздуха повысится до −7…-14 °С, на востоке и юго-западе до −1…-6 °С.