ХК «Сокол» из Красноярска проиграл на выезде московской «Звезде»

Красноярский ХК «Сокол» на выезде уступил московской «Звезде». По ходу матча наши хоккеисты вели с преимуществом в две шайбы, но хозяева площадки свели основное время к ничейному результату, а в овертайме довели дело до победы.
Первый период команды закончили с нулями на табло. Во втором отличились москвичи, но дальше хоккеисты «Сокола» взяли дело в свои руки. Счет сравнял Илья Кожухов, а уже в третьем периоде дважды отличился Александр Тимирев. Впрочем, этого оказалось мало. Игроки «Звезды» быстро забросили две шайбы и сравняли счет. Матч перешел в дополнительное время, где хозяева вырвали победу. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Звезды».
Следующую игру «Сокол» также проведет на выезде. Красноярцы 27 января сыграют в Тюмени с местным клубом «Рубин». Матч начнется в 19:00 по красноярскому времени.
Добавим, что «Рубин» идет на втором месте в турнирной таблице ВХЛ, а «Сокол» занимает лишь 19 строчку, и победа красноярским хоккеистам очень нужна, чтобы выйти в плей-офф Кубка Петрова.