ХК «Сокол» из Красноярска проиграл на выезде московской «Звезде»

Первый период команды закончили с нулями на табло. Во втором отличились москвичи, но дальше хоккеисты «Сокола» взяли дело в свои руки. Счет сравнял Илья Кожухов, а уже в третьем периоде дважды отличился Александр Тимирев. Впрочем, этого оказалось мало. Игроки «Звезды» быстро забросили две шайбы и сравняли счет. Матч перешел в дополнительное время, где хозяева вырвали победу. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Звезды».