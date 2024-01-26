В Кузбассе 2024 год объявлен Годом молодёжи и студентов

Губернатор Сергей Цивилев объявил о решении сделать 2024-й в Кузбассе дополнительно Годом молодёжи и студентов. Власти будут особое внимание уделять студенческим семьям и молодым семьям с детьми.
В регионе разработают новые меры социальной поддержки молодёжи и студентов и продолжат создавать необходимую инфраструктуру для молодёжи — «Добро. Центры», студенческие кампусы в Южно-Кузбасской и Северо-Кузбасской агломерациях. В целом же для поддержки семей действуют федеральные и региональные программы, о которых можно узнать с помощью Социального навигатора.
Накануне, в День российского студенчества, 120 студентов и сотрудников вузов и ссузов наградили почётными грамотами и благодарностями. А также на катке в Олимпийском парке Кемерова прошёл массовый студенческий забег. На ледовой дорожке собралось около 500 учащихся профтехучилищ, вузов и спортсменов Кузбасса.