В Кузбассе 2024 год объявлен Годом молодёжи и студентов

В регионе разработают новые меры социальной поддержки молодёжи и студентов и продолжат создавать необходимую инфраструктуру для молодёжи — «Добро. Центры», студенческие кампусы в Южно-Кузбасской и Северо-Кузбасской агломерациях. В целом же для поддержки семей действуют федеральные и региональные программы, о которых можно узнать с помощью Социального навигатора.