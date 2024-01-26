В Красноярском крае министерство экологии предлагает отказаться от угля

В Красноярском крае министерство экологии предлагает запретить использовать уголь для отапливания нежилых помещений. Об этом сообщает Newslab.
По данным издания, с таким заявлением выступил профильный министр Владимир Часовитин. Он считает, что юридическим лицам надо запретить использовать уголь в Красноярске, Минусинске, Ачинске, Лесосибирске, Канске и Назарове. По его мнению, гаражи, бани и теплицы надо перевести на другие виды топлива, что поможет снизить количество выбросов.
Губернатор края Михаил Котюков в ответ заявил, что этот вопрос надо обсудить с министерством промышленности региона. При этом нужно вводить не только ограничения, но продумывать меры государственной поддержки.