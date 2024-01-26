Под снос: Владивосток освобождают от незаконных гаражей

На трёх улицах во Владивостоке специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» убрали самовольно установленные гражданами гаражи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В дорожном предприятии отметили, что ликвидирован гараж в районе Кутузова, 8 В, вывозятся гаражи с Адмирала Корнилова, 15, а 2-й Гражданской под снос пошли объекты в районе дома № 4. Так же там добавили, что металлические постройки транспортируются на площадку временного хранения, а мусор, который находят внутри, отправляют на мусорный полигон.
Отмечается, что в приморской столице почти ежедневно происходит демонтаж незаконных строений, установленных в разных районах. Помимо гаражей под снос идут торговые павильоны, различные постройки и пристройки, рекламные конструкции. На текущей неделе демонтировали торговые павильоны на Полярной, 1, Калинина, 55 и Терешковой, 21, а на прошлой неделе вывезли семь гаражей с Черёмуховой, Окатовой, Кипарисовой, Героев Тихоокеанцев, Надибаидзе, Кизлярской и Вязовой.
Напомним, во Владивостоке у уполномоченных органов появится возможность эвакуировать брошенные старые авто без разрешения владельца. Соответствующие поправки внесли депутаты в муниципальный правовой акт города Владивосток № 30-МПА.