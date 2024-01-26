Под снос: Владивосток освобождают от незаконных гаражей

В дорожном предприятии отметили, что ликвидирован гараж в районе Кутузова, 8 В, вывозятся гаражи с Адмирала Корнилова, 15, а 2-й Гражданской под снос пошли объекты в районе дома № 4. Так же там добавили, что металлические постройки транспортируются на площадку временного хранения, а мусор, который находят внутри, отправляют на мусорный полигон.