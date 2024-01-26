Движение большегрузов ограничат в Хабаровске

— Чтобы большегрузы могли перемещаться по улицам краевой столицы, водителям необходимо оформить специальное разрешение. Подать заявление на его получение можно на сайте Росдормониторинга. Запрет не распространяется на автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты, — напомнили в администрации Хабаровска.