Движение большегрузов ограничат в Хабаровске

В Хабаровске весной и летом традиционно ограничат движение большегрузного транспорта. Это связано со снижением несущей способности элементов дорог из-за переувлажнения.
Так, первое временное ограничение ожидается уже 31 марта. Оно продлится месяц — до 30 апреля. Допустимо предельная нагрузка на ось автомобиля составит 3,5 тонны.
— Чтобы большегрузы могли перемещаться по улицам краевой столицы, водителям необходимо оформить специальное разрешение. Подать заявление на его получение можно на сайте Росдормониторинга. Запрет не распространяется на автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты, — напомнили в администрации Хабаровска.
Подобное ограничение вступит в силу также с 25 мая по 31 августа — в случае, если температура воздуха будет выше 32 градусов. Временное ограничение летом распространяется на тяжеловесный транспорт, движущийся с 10 до 22 часов.